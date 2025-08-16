Сибига после встречи Трампа с Путиным заявил о ключевом приоритете Украины

Министр иностранных дел Андрей Сыбига заявил, что главный приоритет Украины — достичь мира с Россией с позиции силы, усиливая давление на агрессора и укрепляя оборону.

Источник: запись главы украинского МИД в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: В публикации в соцсети X Сыбига поблагодарил США за "участие и неизменную приверженность поддержке Украины и продвижению мира", а также отметил важность запланированной на понедельник встречи лидеров Украины и США в Вашингтоне для обсуждения дальнейших шагов по прекращению войны.

Он отметил позитивные сигналы от американской стороны о готовности работать над созданием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины и поддержал усилия президента Трампа по организации трёхсторонней встречи лидеров Украины, США и России.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Путин должен осознавать последствия затягивания войны.

Дословно: "В прошлом он слишком много лгал и полностью дискредитировал своё слово. Только его действия являются реальным показателем того, готов ли он положить конец террору и агрессии".

Детали: Министр подчеркнул, что Украина координирует свои действия со всеми союзниками, ценит их поддержку и считает трансатлантическое единство ключевым для достижения прочного мира и безопасности. Он заверил, что Украина останется приверженной мирным усилиям и будет использовать любые возможности, чтобы завершить войну, спасти жизни и освободить своих людей.