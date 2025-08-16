Впервые за долгое время россияне прибегли к механизированному штурму Купянска, атака отражена

В субботу, 16 августа, россияне впервые за долгое время прибегли к механизированному штурму Купянска с применением бронированной техники со стороны левого берега реки Оскол, украинские войска остановили атаку.

Источник: 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес"

Детали: На левобережную часть Купянска колонной двигались два танка, три МТЛБ и около 40 единиц личного состава противника.

Благодаря скоординированным и своевременным действиям 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", 116 ОМБр и 15 БрОП "Кара-Даг" наступление было остановлено, бронированная техника уничтожена.

На подъезде к городу, белого населенного пункта Лиман Первый силами полка "Ахиллес" уничтожен один танк и две МТ-ЛБ, еще одна МТ-ЛБ – повреждена.

Прямая речь командира первого батальона полка "Ахиллес" Антона Шмагайло: "Последние два месяца противник ежедневно предпринимал попытки просочиться мимо боевых порядков Сил Обороны в тыл. Для значительных продвижений при подобной тактике необходимо очень много времени и человеческих ресурсов. Поэтому противник решил осуществить локальный блицкриг, надеясь, что штурмовых действий на бронетехнике уже никто не ожидает".

Что предшествовало: В конце 2024 года Шмагайло заявлял, что россиянам дали приказ еще до Нового года захватить Купянск-Узловой. 3 и 4 января "ахиллесовцы" остановили 20 единиц бронированной техники противника на Купянском направлении в районе села Загризово.