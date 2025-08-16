NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським

Зеленський, Макрон і Трамп у грудні 2024 року, фото ОП

За даними The New York Times, президент США Дональд Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським, заплановану в Білому домі на понеділок.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає видання, Трамп хоче обговорити "план мирного врегулювання", який передбачає територіальні поступки України.

Неназвані посадовці заявили, що Трамп обговорить цей план із Зеленським у понеділок у Білому домі, і європейські лідери запрошені взяти участь у цій зустрічі.

Офіційні особи підкреслили, що рішення про свої території ухвалюватиме Україна, додавши, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Посадовці також додали, що Трамп не згадав під час розмови з європейськими лідерами про запровадження будь-яких додаткових санкцій або економічного тиску на Росію. Однак європейські лідери підкреслили, що будуть продовжувати санкції та економічний тиск на Росію доти, доки не припиняться вбивства, сказало одне із джерел.

Що передувало: За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що правитель РФ Володимир Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей. Росія ж натомість відмовиться від претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Як повідомлялося, Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".