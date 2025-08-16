NYT: Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с Зеленским

По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на свою встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, запланированную в Белом доме на понедельник.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Как отмечает издание, Трамп хочет обсудить "план мирного урегулирования", который предусматривает территориальные уступки Украины.

Реклама:

Неназванные чиновники заявили, что Трамп обсудит этот план с Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены принять участие в этой встрече.

Официальные лица подчеркнули, что решение о своих территориях будет принимать Украина, добавив, что международные границы не должны меняться силой.

Чиновники также добавили, что Трамп не упомянул во время разговора с европейскими лидерами о введении каких-либо дополнительных санкций или экономического давления на Россию. Однако европейские лидеры подчеркнули, что будут продолжать санкции и экономическое давление на Россию до тех пор, пока не прекратятся убийства, сообщил один из источников.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что правитель РФ Владимир Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей. Россия же в свою очередь откажется от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.

Как сообщалось, Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".