Мерц розповів про "великий прогрес" після зустрічі Трампа й Путіна

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 16 серпня 2025, 18:12
Мерц розповів про великий прогрес після зустрічі Трампа й Путіна
Фрідріх Мерц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав готовність США долучитись до гарантії безпеки для України "великим прогресом" за підсумками зустрічі американського президента Дональда Трампа з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: Мерц, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: За словами очільника німецького уряду, він бачить можливості для успіху саміту між Трампом і Путіним на Алясці.

Мерц зазначив, що Трамп детально поінформував європейських лідерів про підсумки своєї зустрічі з правителем РФ.

Пряма мова: "Він (Трамп) дуже докладно розповів нам, як інтенсивно він обговорював з Путіним умови мирної угоди. Аж до обіцянки, що Америка готова надати Україні гарантії безпеки. Це ще не було озвучено на вчорашній спільній пресконференції. Я вважаю, що готовність Америки надати такі гарантії безпеки…є дійсно великим прогресом".

Деталі: Водночас він зауважив, що робота над мирною угодою ще не закінчена.

Що передувало: Трамп заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

У понеділок Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".

МерцТрампПутін
