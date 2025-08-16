Все разделы
Мерц рассказал о "большом прогрессе" после встречи Трампа и Путина

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 16 августа 2025, 18:12
Мерц рассказал о большом прогрессе после встречи Трампа и Путина
Фридрих Мерц, фото Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал готовность США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины "большим прогрессом" по итогам встречи американского президента Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Источник: Мерц, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: По словам главы немецкого правительства, он видит возможности для успеха саммита между Трампом и Путиным на Аляске.

Мерц отметил, что Трамп подробно проинформировал европейских лидеров о результатах своей встречи с правителем РФ.

Прямая речь: "Он (Трамп) очень подробно рассказал нам, как интенсивно он обсуждал с Путиным условия мирного соглашения. Вплоть до обещания, что Америка готова предоставить Украине гарантии безопасности. Это еще не было озвучено на вчерашней совместной пресс-конференции. Я считаю, что готовность Америки предоставить такие гарантии безопасности... является действительно большим прогрессом".

Детали: В то же время он отметил, что работа над мирным соглашением еще не закончена.

Что предшествовало: Трамп заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

В понедельник Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".

МерцТрампПутин
