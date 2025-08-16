Путін заявив, що його зустріч із Трампом "наближає до потрібних рішень"

Правитель РФ Володимир Путін заявив, що його розмова з президентом США Дональдом Трампом на Алясці "наближає до потрібних рішень" і що країна-агресор нібито хоче якнайшвидшого припинення бойових дій, але наполягає на міфічному "усуненні першопричин" війни.

Джерело: нарада Путіна за підсумками поїздки до США, фрагмент якої оприлюднила прес-служба Кремля

Деталі: Путін назвав візит на Аляску "своєчасним і дуже корисним".

Він розповів, що поговорив з Трампом "практично по всіх напрямках" взаємодії двох країн, але, перш за все, про "можливе вирішення української кризи (розпочатої РФ війни проти України – ред.) на справедливій основі".

За словами Путіна, під час зустрічі йшлося про "генезис, про причини цієї кризи, і саме усунення цих першопричин має бути покладено в основу врегулювання".

Глава Кремля заявив, що "спокійно і детально" виклав Трампу свою позицію. При цьому Путін запевнив, що Росія нібито хоче якнайшвидшого припинення бойових дій.

"Ми, зрозуміло, з повагою ставимося і до позиції американської адміністрації, яка бачить необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій. І ми теж цього хотіли б і хотіли б перейти до вирішення всіх питань мирними засобами", – сказав він.

Путін заявив, що, на його думку, розмова з Трампом наближає "до потрібних рішень".

