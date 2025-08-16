Путін заявив, що його зустріч із Трампом "наближає до потрібних рішень"
Правитель РФ Володимир Путін заявив, що його розмова з президентом США Дональдом Трампом на Алясці "наближає до потрібних рішень" і що країна-агресор нібито хоче якнайшвидшого припинення бойових дій, але наполягає на міфічному "усуненні першопричин" війни.
Джерело: нарада Путіна за підсумками поїздки до США, фрагмент якої оприлюднила прес-служба Кремля
Деталі: Путін назвав візит на Аляску "своєчасним і дуже корисним".
Він розповів, що поговорив з Трампом "практично по всіх напрямках" взаємодії двох країн, але, перш за все, про "можливе вирішення української кризи (розпочатої РФ війни проти України – ред.) на справедливій основі".
За словами Путіна, під час зустрічі йшлося про "генезис, про причини цієї кризи, і саме усунення цих першопричин має бути покладено в основу врегулювання".
Глава Кремля заявив, що "спокійно і детально" виклав Трампу свою позицію. При цьому Путін запевнив, що Росія нібито хоче якнайшвидшого припинення бойових дій.
"Ми, зрозуміло, з повагою ставимося і до позиції американської адміністрації, яка бачить необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій. І ми теж цього хотіли б і хотіли б перейти до вирішення всіх питань мирними засобами", – сказав він.
Путін заявив, що, на його думку, розмова з Трампом наближає "до потрібних рішень".
Передісторія:
- Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".
- Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
- ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще.
- У суботу Трамп після переговорів із Путіним провів розмову спочатку з Зеленським, а потім з ним та з європейськими лідерами. Зеленський повідомив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.
- За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях.