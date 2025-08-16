Путин заявил, что его встреча с Трампом "приближает к нужным решениям"
Правитель РФ Владимир Путин заявил, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом на Аляске "приближает к нужным решениям", и что страна-агрессор якобы хочет скорейшего прекращения боевых действий, но настаивает на мифическом "устранении первопричин" войны.
Источник: совещание Путина по итогам поездки в США, фрагмент которого обнародовала пресс-служба Кремля
Детали: Путин назвал визит на Аляску "своевременным и весьма полезным".
Он рассказал, что поговорил с Трампом "практически по всем направлениям" взаимодействия двух стран, но, прежде всего, о "возможном разрешении украинского кризиса (начатой РФ войны против Украины – ред.) на справедливой основе".
По словам Путина, во время встречи речь шла о "генезисе, о причинах этого кризиса, и именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования".
Глава Кремля заявил, что "спокойно и детально" изложил Трампу свою позицию. При этом Путин заверил, что Россия якобы хочет скорейшего прекращения боевых действий.
"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. И мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", – сказал он.
Путин заявил, что, на его взгляд, разговор с Трампом приближает "к нужным решениям".
Предыстория:
- Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".
- Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
- СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.
- В субботу Трамп после переговоров с Путиным провел беседу сначала с Зеленским, а затем с ним и с европейскими лидерами. Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.
- По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях.