Путин заявил, что его встреча с Трампом "приближает к нужным решениям"

Правитель РФ Владимир Путин заявил, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом на Аляске "приближает к нужным решениям", и что страна-агрессор якобы хочет скорейшего прекращения боевых действий, но настаивает на мифическом "устранении первопричин" войны.

Источник: совещание Путина по итогам поездки в США, фрагмент которого обнародовала пресс-служба Кремля

Детали: Путин назвал визит на Аляску "своевременным и весьма полезным".

Реклама:

Он рассказал, что поговорил с Трампом "практически по всем направлениям" взаимодействия двух стран, но, прежде всего, о "возможном разрешении украинского кризиса (начатой РФ войны против Украины – ред.) на справедливой основе".

По словам Путина, во время встречи речь шла о "генезисе, о причинах этого кризиса, и именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования".

Глава Кремля заявил, что "спокойно и детально" изложил Трампу свою позицию. При этом Путин заверил, что Россия якобы хочет скорейшего прекращения боевых действий.

РЕКЛАМА:

"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. И мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", – сказал он.

Путин заявил, что, на его взгляд, разговор с Трампом приближает "к нужным решениям".

Предыстория: