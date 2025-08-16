Reuters: Зеленський відхилив вимогу Путіна віддати всю Донеччину
За даними Reuters, президент Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом відхилив вимогу російського правителя Володимира Путіна віддати Росії решту території Донеччини в обмін на заморожування фронту в інших областях.
Джерело: британська агенція Reuters із посиланням на джерела
Деталі: Як повідомило джерело, під час розмови з Зеленським Трамп повідомив, що Путін запропонував "заморозити більшість ліній фронту", якщо Україна віддасть агресору всю Донецьку область.
"Зеленський відхилив цю вимогу, повідомило джерело", – йдеться в матеріалі.
Джерела Reuters також підтвердили, що європейських лідерів запросили взяти участь у переговорах Трампа і Зеленського в понеділок.
Що передувало: Раніше в суботу американське видання The New York Times також повідомляло, що Зеленський та європейські лідери рішуче виступили проти поступки України незайнятими землями Донеччини, що містять важливі оборонні лінії та багаті на корисні копалини.
Передісторія:
- Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".
- Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
- ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще.
- У суботу Трамп після переговорів із Путіним провів розмову спочатку з Зеленським, а потім з ним та з європейськими лідерами. Зеленський повідомив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.
- За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях.