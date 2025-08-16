Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Reuters: Зеленський відхилив вимогу Путіна віддати всю Донеччину

Катерина ТищенкоСубота, 16 серпня 2025, 20:03
Reuters: Зеленський відхилив вимогу Путіна віддати всю Донеччину
Володимир Зеленський, фото ОП

За даними Reuters, президент Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом відхилив вимогу російського правителя Володимира Путіна віддати Росії решту території Донеччини в обмін на заморожування фронту в інших областях.

Джерело: британська агенція Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Як повідомило джерело, під час розмови з Зеленським Трамп повідомив, що Путін запропонував "заморозити більшість ліній фронту", якщо Україна віддасть агресору всю Донецьку область.

Реклама:

"Зеленський відхилив цю вимогу, повідомило джерело", – йдеться в матеріалі.

Джерела Reuters також підтвердили, що європейських лідерів запросили взяти участь у переговорах Трампа і Зеленського в понеділок.

Що передувало: Раніше в суботу американське видання The New York Times також повідомляло, що Зеленський та європейські лідери рішуче виступили проти поступки України незайнятими землями Донеччини, що містять важливі оборонні лінії та багаті на корисні копалини.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

ЗеленськийПутінТрампДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
відеоВперше за довгий час росіяни вдалися до механізованого штурму Куп’янська, атаку відбито
Європейські лідери вийшли з заявою після зустрічі на Алясці: Україна має мати гарантії безпеки
Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Меланія Трамп написала лист Путіну щодо українських дітей – ЗМІ
Усі новини...
Зеленський
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
ЗМІ: Зеленський у Вашингтоні спробує прояснити суть пропозицій Трампа
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
Останні новини
20:40
ЗСУ просунулися на 1–2,5 км на Північно-Слобожанському напрямку – Генштаб
20:28
За тиждень Нацбанк продав 608 мільйон доларів
20:16
Президент Литви після зустрічі Трампа з Путіним закликав до більшого тиску на РФ
20:03
Reuters: Зеленський відхилив вимогу Путіна віддати всю Донеччину
19:54
інтерв'юНагорняк – про цілі на сезон, роботу тренером та знижки в "Епіцентрі"
19:49
На Київщині покарали чоловіка, через якого собака потрапив у капкан
19:43
У Польщі переконані, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО
19:32
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
19:04
ЗМІ: Зеленський у Вашингтоні спробує прояснити суть пропозицій Трампа
18:53
Путін заявив, що його зустріч із Трампом "наближає до потрібних рішень"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: