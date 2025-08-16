Reuters: Зеленський відхилив вимогу Путіна віддати всю Донеччину

За даними Reuters, президент Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом відхилив вимогу російського правителя Володимира Путіна віддати Росії решту території Донеччини в обмін на заморожування фронту в інших областях.

Джерело: британська агенція Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Як повідомило джерело, під час розмови з Зеленським Трамп повідомив, що Путін запропонував "заморозити більшість ліній фронту", якщо Україна віддасть агресору всю Донецьку область.

Реклама:

"Зеленський відхилив цю вимогу, повідомило джерело", – йдеться в матеріалі.

Джерела Reuters також підтвердили, що європейських лідерів запросили взяти участь у переговорах Трампа і Зеленського в понеділок.

Що передувало: Раніше в суботу американське видання The New York Times також повідомляло, що Зеленський та європейські лідери рішуче виступили проти поступки України незайнятими землями Донеччини, що містять важливі оборонні лінії та багаті на корисні копалини.

РЕКЛАМА:

Передісторія: