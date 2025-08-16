У готелі на Алясці знайшли документи з планом зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ

У принтері готелю Captain Cook в Анкориджі на Алясці були знайдені документи з маркуванням Держдепу США щодо деталей підготовки зустрічі делегацій США та Росії 15 серпня.

Джерело: Національне громадське радіо США NPR

Деталі: Близько 9 ранку в п'ятницю за американським часом, тобто ще до зустрічі президента США Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна, троє гостей чотиризіркового готелю Captain Cook, розташованого за 20 хвилин від спільної бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, де зібралися лідери США і Росії, знайшли документи, залишені в одному з громадських принтерів готелю.

Реклама:

NPR переглянуло фотографії документів, зроблені одним із гостей, ім'я якого не називають.

Вісім сторінок, які, ймовірно, були підготовлені співробітниками Держдепу США і випадково залишені, містили точні місця і час проведення саміту, а також номери телефонів співробітників уряду США.

Фото двох документів, які були знайдені в готельному принтері в Анкориджі, NPR

На першій сторінці документів було розкрито послідовність зустрічей на 15 серпня, включаючи конкретні назви кімнат на базі в Анкориджі, де вони мали відбутися. Також було розкрито, що Трамп мав намір подарувати Путіну урочистий подарунок – статуетку американського білоголового орлана.

РЕКЛАМА:

На сторінках 2–5 були вказані імена та номери телефонів трьох співробітників США, а також імена 13 американських і російських посадовців. У списку були наведені фонетичні транскрипції імен усіх російських чоловіків, які мали бути присутніми на саміті, включаючи "Mr. President POO-tihn" (пан президент Путін).

На сторінках 6 і 7 пакета описувалося, як буде подаватися обід на саміті і для кого. Меню, включене в документи, вказувало, що обід буде проведено "на честь його високоповажності Володимира Путіна".

Згідно з планом розміщення гостей, Путін і Трамп мали сидіти один навпроти одного під час обіду. Трампа мали супроводжувати шість чиновників: з правого боку – держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хегсет і глава адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, а з лівого – міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і спеціальний посланник з питань миротворчих місій Стів Віткофф. Путін сидів би поруч зі своїм міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та помічником президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Як свідчать документи, обід мав бути простим, з трьох страв.

Після зустрічі Путіна і Трампа в п'ятницю обід був скасований.