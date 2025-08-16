Все разделы
В отеле на Аляске нашли документы с планом встречи Трампа и Путина – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 16 августа 2025, 21:07
В отеле на Аляске нашли документы с планом встречи Трампа и Путина – СМИ
Трамп и Путин на Аляске 15 августа, фото Getty Images

В принтере отеля Captain Cook в Анкоридже на Аляске были найдены документы с маркировкой Госдепа США о деталях подготовки встречи делегаций США и России 15 августа.

Источник: Национальное общественное радио США NPR

Детали: Около 9 утра в пятницу по американскому времени, то есть еще до встречи президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина, трое гостей четырехзвездочного отеля Captain Cook, расположенного в 20 минутах от совместной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где собрались лидеры США и России, нашли документы, оставленные в одном из общественных принтеров отеля.

NPR просмотрело фотографии документов, сделанные одним из гостей, имя которого не называется.

Восемь страниц, которые, вероятно, были подготовлены сотрудниками Госдепа США и случайно оставлены, содержали точные места и время проведения саммита, а также номера телефонов сотрудников правительства США.

Фото двух документов, которые были найдены в гостиничном принтере в Анкоридже, NPR
Фото двух документов, которые были найдены в гостиничном принтере в Анкоридже, NPR

На первой странице документов была раскрыта последовательность встреч на 15 августа, включая конкретные названия комнат на базе в Анкоридже, где они должны были состояться. Также было раскрыто, что Трамп намеревался подарить Путину торжественный подарок – статуэтку американского белоголового орлана.

На страницах 2–5 были указаны имена и номера телефонов трех сотрудников США, а также имена 13 американских и российских чиновников. В списке были приведены фонетические транскрипции имен всех российских мужчин, которые должны были присутствовать на саммите, включая "Mr. President POO-tihn" (господин президент Путин).

На страницах 6 и 7 пакета описывалось, как будет подаваться ланч на саммите и для кого. Меню, включенное в документы, указывало, что ланч будет проведен "в честь его превосходительства Владимира Путина".

Согласно плану размещения гостей, Путин и Трамп должны были сидеть друг напротив друга во время ланча. Трампа должны были сопровождать шесть чиновников: с правой стороны — госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, а с левой – министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и специальный посланник по вопросам миротворческих миссий Стив Виткофф. Путин сидел бы рядом со своим министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Как свидетельствуют документы, ланч должен был быть простым, из трех блюд.

Что предшествовало: Рабочий ланч и расширенная встреча делегаций были отменены после встречи в формате "три на три" и пресс-конференции Трампа и Путина.

