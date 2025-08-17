Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині четверо людей постраждали внаслідок удару російського дрона

Іван Д'яконовНеділя, 17 серпня 2025, 00:10
На Харківщині четверо людей постраждали внаслідок удару російського дрона
Фото: Харківська обласна прокуратура

Увечері 16 серпня російський безпілотник влучив у подвір’я приватного домоволодіння в селищі Вільшани Харківського району. Внаслідок атаки постраждала сім’я з чотирьох людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, близько 21:00 дрон влучив у подвір’я приватного будинку. Постраждали 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та 76-річна родичка. Усі вони отримали гостру стресову реакцію.

Реклама:
 
Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок та гараж. Точний тип ворожого безпілотника наразі з’ясовується.

Харківська областьбезпілотникижертвиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп хоче зустрітися з Зеленським і Путіним вже 22 серпня – ЗМІ
У готелі на Алясці знайшли документи з планом зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
відеоВперше за довгий час росіяни вдалися до механізованого штурму Куп’янська, атаку відбито
Європейські лідери вийшли з заявою після зустрічі на Алясці: Україна має мати гарантії безпеки
Усі новини...
Харківська область
Вперше за довгий час росіяни вдалися до механізованого штурму Куп’янська, атаку відбито
Оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з села Одноробівка на Харківщині
На Харківщині скоротили комендантську годину
Останні новини
00:10
фотоНа Харківщині четверо людей постраждали внаслідок удару російського дрона
23:47
Північно-Балтійська вісімка виступила з підтримкою України, Зеленський прокоментував
23:45
"Напрочуд інвазивний процес": вчені вперше показали, як людський ембріон імплантується в матку
23:23
Президент Латвії про зустріч Трампа з Путіним: Реального руху до миру немає
23:00
Росіяни найбільше тиснуть на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
22:54
10-річна дівчинка з Лондона стала наймолодшою шахісткою, яка перемогла гросмейстера
22:47
Президент Фінляндії підтвердив участь у зустрічі "коаліції рішучих"
22:25
Трамп хоче зустрітися з Зеленським і Путіним вже 22 серпня – ЗМІ
21:43
Посол ЄС: На Алясці бракувало твердої позиції та рішучості не поступатися
21:29
Фіцо висловився про зустріч Трампа з Путіним у дусі кремлівської пропаганди
Усі новини...
Реклама:
Реклама: