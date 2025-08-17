На Харківщині четверо людей постраждали внаслідок удару російського дрона

Увечері 16 серпня російський безпілотник влучив у подвір’я приватного домоволодіння в селищі Вільшани Харківського району. Внаслідок атаки постраждала сім’я з чотирьох людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, близько 21:00 дрон влучив у подвір’я приватного будинку. Постраждали 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та 76-річна родичка. Усі вони отримали гостру стресову реакцію.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок та гараж. Точний тип ворожого безпілотника наразі з’ясовується.