На Харківщині четверо людей постраждали внаслідок удару російського дрона
Неділя, 17 серпня 2025, 00:10
Увечері 16 серпня російський безпілотник влучив у подвір’я приватного домоволодіння в селищі Вільшани Харківського району. Внаслідок атаки постраждала сім’я з чотирьох людей.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, близько 21:00 дрон влучив у подвір’я приватного будинку. Постраждали 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та 76-річна родичка. Усі вони отримали гостру стресову реакцію.
Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок та гараж. Точний тип ворожого безпілотника наразі з’ясовується.