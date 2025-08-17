Все разделы
В Харьковской области четыре человека пострадали в результате удара российского дрона

Иван ДьяконовВоскресенье, 17 августа 2025, 00:10
В Харьkovской области четыре человека пострадали в результате удара российского дрона
Фото: Харьковская областная прокуратура

Вечером 16 августа российский беспилотник попал во двор частного домовладения в поселке Ольшаны Харьковского района. В результате атаки пострадала семья из четырех человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, около 21:00 дрон попал во двор частного дома. Пострадали 49-летний мужчина, его 46-летняя жена, 19-летняя дочь и 76-летняя родственница. Все они получили острую стрессовую реакцию.

Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате атаки повреждены жилой дом и гараж. Точный тип вражеского беспилотника в настоящее время выясняется.

