Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські БпЛА атакували Слов’янськ: поранено жінку, пошкоджені житлові будинки

Іван Д'яконовНеділя, 17 серпня 2025, 00:44
Російські БпЛА атакували Слов’янськ: поранено жінку, пошкоджені житлові будинки
Фото: Facebook/Вадим Лях

Ввечері 16 серпня російські окупаційні війська завдали двох ударів по Слов’янську на Донеччині безпілотниками "Італмас". Внаслідок атаки постраждала жінка, пошкоджено житлові будинки.

Джерело: очільник Слов'янської МВА Вадим Лях

Деталі: За словами Ляха, перший удар стався близько 18:15 по приватному сектору  Залізничного мікрорайону. Внаслідок атаки одна жінка дістала поранення, пошкоджено будинки.

Реклама:

Близько 19:30 росіяни завдали другого удару по мікрорайону Лимани, де також було пошкоджено приватні будинки.

Очільник Слов’янської МВА уточнив, що в обох випадках ворог застосував ударні БпЛА типу "Італмас".

Донецька областьжертвибезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп хоче зустрітися з Зеленським і Путіним вже 22 серпня – ЗМІ
У готелі на Алясці знайшли документи з планом зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
відеоВперше за довгий час росіяни вдалися до механізованого штурму Куп’янська, атаку відбито
Європейські лідери вийшли з заявою після зустрічі на Алясці: Україна має мати гарантії безпеки
Усі новини...
Донецька область
Росіяни окупували ще два села на Донеччині
93 ОМБР "Холодний Яр" показала, як зачищає і бере під контроль села біля Добропілля
Покровськ зачистили від російських диверсантів – 7 корпус ДШВ
Останні новини
01:09
Росіяни окупували Зелений Гай на Харківщині та просунулися на Донеччині – DeepState
00:47
Дофамін під контролем: як школяр з Миколаєва створює додаток проти залежності від соцмереж
00:44
Російські БпЛА атакували Слов’янськ: поранено жінку, пошкоджені житлові будинки
00:10
фотоНа Харківщині четверо людей постраждали внаслідок удару російського дрона
23:47
Північно-Балтійська вісімка виступила з підтримкою України, Зеленський прокоментував
23:45
"Напрочуд інвазивний процес": вчені вперше показали, як людський ембріон імплантується в матку
23:23
Президент Латвії про зустріч Трампа з Путіним: Реального руху до миру немає
23:00
Росіяни найбільше тиснуть на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
22:54
10-річна дівчинка з Лондона стала наймолодшою шахісткою, яка перемогла гросмейстера
22:47
Президент Фінляндії підтвердив участь у зустрічі "коаліції рішучих"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: