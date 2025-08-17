Російські БпЛА атакували Слов’янськ: поранено жінку, пошкоджені житлові будинки

Ввечері 16 серпня російські окупаційні війська завдали двох ударів по Слов’янську на Донеччині безпілотниками "Італмас". Внаслідок атаки постраждала жінка, пошкоджено житлові будинки.

Джерело: очільник Слов'янської МВА Вадим Лях

Деталі: За словами Ляха, перший удар стався близько 18:15 по приватному сектору Залізничного мікрорайону. Внаслідок атаки одна жінка дістала поранення, пошкоджено будинки.

Близько 19:30 росіяни завдали другого удару по мікрорайону Лимани, де також було пошкоджено приватні будинки.

Очільник Слов’янської МВА уточнив, що в обох випадках ворог застосував ударні БпЛА типу "Італмас".