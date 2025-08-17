Российские БпЛА атаковали Славянск: ранена женщина, повреждены жилые дома
Воскресенье, 17 августа 2025, 00:44
Вечером 16 августа российские оккупационные войска нанесли два удара по Славянску в Донецкой области беспилотниками "Италмас". В результате атаки пострадала женщина, повреждены жилые дома.
Источник: глава Славянской МВА Вадим Лях
Детали: По словам Ляха, первый удар произошел около 18:15 по частному сектору Железнодорожного микрорайона. В результате атаки одна женщина получила ранения, повреждены дома.
Около 19:30 россияне нанесли второй удар по микрорайону Лиманы, где также были повреждены частные дома.
Глава Славянской МВА уточнил, что в обоих случаях враг применил ударные БпЛА типа "Италмас".