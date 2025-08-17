Усі розділи
Безпілотники атакували залізничний вузол у Воронезькій області Росії

Іван Д'яконовНеділя, 17 серпня 2025, 06:39
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 17 серпня безпілотники атакували великий залізничний вузол в російському місті Ліски Воронезької області. 

Джерело: російський Telegram-канал Astra, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв 

Деталі: За інформацією російських ресурсів, була атакована залізнична станція у місті Ліски, великий залізничних вузол Південно-Східної залізниці Росії. 

Місцеві мешканці повідомляють, що близько 2:40 чули звуки прольотів дронів і щонайменше шість вибухів.

Губернатор підтвердив роботу систем ППО та заявив, що над трьома районами регіону та самим Воронежем нібито збито кілька безпілотників. За його словами, уламки одного з дронів пошкодили лінію електропередач на станції в Лісках, через що було затримано рух кількох поїздів.

