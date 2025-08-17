Беспилотники атаковали железнодорожный узел в Воронежской области России

В ночь на 17 августа беспилотники атаковали крупный железнодорожный узел в российском городе Лиски Воронежской области.

Источник: российский Telegram-канал Astra, губернатор Воронежской области Александр Гусев

Детали: По информации российских ресурсов, была атакована железнодорожная станция в городе Лиски, крупный железнодорожных узел Юго-Восточной железной дороги России.

Местные жители сообщают, что около 2:40 слышали звуки пролетов дронов и по меньшей мере шесть взрывов.

Губернатор подтвердил работу систем ПВО и заявил, что над тремя районами региона и самим Воронежем якобы сбито несколько беспилотников. По его словам, обломки одного из дронов повредили линию электропередач на станции в Лисках, из-за чего было задержано движение нескольких поездов.