Росія втратила ще 900 військових у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 17 серпня 2025, 07:30
Росія втратила ще 900 військових у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 900 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 069 950 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 069 950 (+900) осіб,
  • танків – 11 116 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23 143 (+8) од;
  • артилерійських систем – 31 589 (+49) од;
  • РСЗВ – 1 468 (+1) од;
  • засобів ППО – 1 208 (+1) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 821 (+88) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
