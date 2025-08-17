Россия потеряла еще 900 военных в войне против Украины – Генштаб
Воскресенье, 17 августа 2025, 07:30
За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 900 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 069 950 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 069 950 (+900) человек,
- танков – 11 116 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23 143 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 31 589 (+49) ед;
- РСЗО – 1 468 (+1) ед;
- средств ПВО – 1 208 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 528 (+186) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 821 (+88) ед.
Данные уточняются.