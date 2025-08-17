Все разделы
Россия потеряла еще 900 военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 17 августа 2025, 07:30
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 900 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 069 950 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 069 950 (+900) человек,
  • танков – 11 116 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 143 (+8) ед;
  • артиллерийских систем – 31 589 (+49) ед;
  • РСЗО – 1 468 (+1) ед;
  • средств ПВО – 1 208 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 528 (+186) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 821 (+88) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
