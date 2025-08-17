Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та "Градами": є руйнування й пожежі

Іван Д'яконовНеділя, 17 серпня 2025, 07:55
Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та Градами: є руйнування й пожежі
Фото: Telegram/Сергій Лисак

В ніч на 17 серпня російські війська обстрілювали громади Дніпропетровської області безпілотниками та реактивними системами залпового вогню "Град". Зафіксовані пожежі й пошкодження цивільної інфраструктури.

Джерело: голова ДОР Микола Лукаш

Деталі: За словами Лукаша, вечора і до ранку російські війська атакували Нікопольський район безпілотниками та обстрілювали його з РСЗВ "Град".

Реклама:
 
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Під вогонь потрапили райцентр, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі та пошкоджено автомобілі.

 
Фото: Telegram/Сергій Лисак
 
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Також окупанти обстрілювали Синельниківський район. Там російські безпілотники атакували Межівську та Покровську громади. У результаті було пошкоджено будинки, гараж і інфраструктурні об’єкти. Також виникли пожежі.

Дніпропетровська областьросійсько-українська війнабезпілотникиракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
WSJ: Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів
Fox News оприлюднив "лист миру" Меланії Трамп до Путіна
Трамп хоче зустрітися з Зеленським і Путіним вже 22 серпня – ЗМІ
У готелі на Алясці знайшли документи з планом зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
NYT: Трамп запросив європейських лідерів на свою зустріч із Зеленським
Усі новини...
Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, загиблої від авіаудару
Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району: виникла пожежа, є загиблий
Росіяни обстріляли два райони на Дніпропетровщині: постраждала жінка
Останні новини
07:55
фотоРосія атакувала Дніпропетровщину дронами та "Градами": є руйнування й пожежі
07:30
Росія втратила ще 900 військових у війні проти України – Генштаб
07:05
Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів – до 300%
06:39
Безпілотники атакували залізничний вузол у Воронезькій області Росії
05:59
Європейські лідери поїдуть у США разом із Зеленським, щоб зміцнити його позиції – Politico
04:43
WSJ: Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів
03:50
Ізраїль готується переселити жителів Гази на південь перед новим наступом – Reuters
02:12
Fox News оприлюднив "лист миру" Меланії Трамп до Путіна
01:57
Як Пітер Дорошенко перезавантажив Український музей в Нью‑Йорку: інтерв'ю
01:09
Росіяни окупували Зелений Гай на Харківщині та просунулися на Донеччині – DeepState
Усі новини...
Реклама:
Реклама: