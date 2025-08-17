Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та "Градами": є руйнування й пожежі

В ніч на 17 серпня російські війська обстрілювали громади Дніпропетровської області безпілотниками та реактивними системами залпового вогню "Град". Зафіксовані пожежі й пошкодження цивільної інфраструктури.

Джерело: голова ДОР Микола Лукаш

Деталі: За словами Лукаша, вечора і до ранку російські війська атакували Нікопольський район безпілотниками та обстрілювали його з РСЗВ "Град".

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Під вогонь потрапили райцентр, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі та пошкоджено автомобілі.

Також окупанти обстрілювали Синельниківський район. Там російські безпілотники атакували Межівську та Покровську громади. У результаті було пошкоджено будинки, гараж і інфраструктурні об’єкти. Також виникли пожежі.