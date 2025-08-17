Все разделы
Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и "Градами": есть разрушения и пожары

Иван ДьяконовВоскресенье, 17 августа 2025, 07:55
Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и Градами: есть разрушения и пожары
Фото: Telegram/Сергей Лысак

В ночь на 17 августа российские войска обстреливали населенные пункты Днепропетровской области беспилотниками и реактивными системами залпового огня "Град". Зафиксированы пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

Источник: глава ДОР Николай Лукаш

Детали: По словам Лукаша, вечером и до утра российские войска атаковали Никопольский район беспилотниками и обстреливали его из РСЗО "Град".

Фото: Telegram/Сергей Лысак
 
Фото: Telegram/Сергей Лысак

Под обстрел попали райцентр, а также Покровская, Мировская и Марганецкая общины. В результате обстрелов вспыхнули пожары и были повреждены автомобили.

 
Фото: Telegram/Сергей Лысак

Также оккупанты обстреливали Синельниковский район. Там российские беспилотники атаковали Межевскую и Покровскую общины. В результате были повреждены дома, гараж и инфраструктурные объекты. Также возникли пожары.

Днепропетровская областьроссийско-украинская войнабеспилотникиракетный удар
