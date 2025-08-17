Усі розділи
Партизани порушили логістику окупантів на Луганщині

Роман ПетренкоНеділя, 17 серпня 2025, 08:50
Партизани порушили логістику окупантів на Луганщині
фото: АТЕШ

Партизани руху "Атеш" стверджують, що один з них вивів з ладу релейну шафу на одній з ділянок залізниці в Луганській області, яка використовується російськими військами.

Джерело: "Атеш"

Деталі: Зазначається, що маршрут з'єднує Ростовську область РФ з північчю окупованої Луганщини і активно використовується для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу і палива.

Дослівно: "В результаті диверсії рух поїздів було порушено, що призвело до збоїв у доставці військових вантажів і паливно-мастильних матеріалів.

Це створює серйозні труднощі для постачання окупаційних військ на лінії фронту і гальмує підготовку нових атак".

