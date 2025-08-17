Партизаны нарушили логистику оккупантов на Луганщине
Воскресенье, 17 августа 2025, 08:50
Партизаны движения "Атеш" утверждают, что один из них вывел из строя релейный шкаф на одном из участков железной дороги в Луганской области, используемой российскими войсками.
Источник: "Атеш"
Детали: Отмечается, что маршрут соединяет Ростовскую область РФ с севером оккупированной Луганщины и активно используется для переброски техники, боеприпасов, личного состава и топлива.
Дословно: "В результате диверсии движение поездов было нарушено, что привело к сбоям в доставке военных грузов и горюче-смазочных материалов.
Это создаёт серьёзные трудности для снабжения оккупационных войск на линии фронта и тормозит подготовку новых атак".
