Партизаны нарушили логистику оккупантов на Луганщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 августа 2025, 08:50
фото: АТЕШ

Партизаны движения "Атеш" утверждают, что один из них вывел из строя релейный шкаф на одном из участков железной дороги в Луганской области, используемой российскими войсками.

Источник: "Атеш"

Детали: Отмечается, что маршрут соединяет Ростовскую область РФ с севером оккупированной Луганщины и активно используется для переброски техники, боеприпасов, личного состава и топлива.

Дословно: "В результате диверсии движение поездов было нарушено, что привело к сбоям в доставке военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Это создаёт серьёзные трудности для снабжения оккупационных войск на линии фронта и тормозит подготовку новых атак".

Луганская областьоккупацияпартизанывойна
