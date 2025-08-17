Усі розділи
У суботу на фронті зафіксували до 150 боїв

Роман ПетренкоНеділя, 17 серпня 2025, 09:08
фото: генштаб

Протягом доби 16 серпня Генштабом зафіксовано 148 бойових зіткнень на фронті.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 279 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Амбарного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки і Григорівки.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки, противник двічі атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення, загарбник атакував у районі Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував українські позиції у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.

Генштаб
