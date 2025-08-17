В субботу на фронте зафиксировали до 150 боев

В течение суток 16 августа Генштабом зафиксировано 148 боевых столкновений на фронте.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили три штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также осуществил 279 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции подразделений ВСУ в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки и Амбарного.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Киндрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи и в сторону Серебрянки и Григоровки.

На Северском направлении в районе Григоровки противник дважды атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение, захватчик атаковал в районе Александро-Шультиного.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении защитники остановили 51 штурмовую и наступательную операцию агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Родинское, Проминь, Лисовка, Чунишино, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое, Муравка и Филия.

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Новохацкое, Вольное Поле, Мирное, Поддубное, Шевченко, Воскресенка, Темировка, Малиевка и Ольговское.

На Ореховском направлении защитники отбили наступление захватчиков в сторону Степногорска.