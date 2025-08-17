Україна наклала санкції на компанії Росії, Китаю і Білорусі, що постачають технології для "Шахедів"

Президент Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про нові персональні санкції. Під обмеження потрапили 39 росіян і 55 російських, білоруських та китайських компаній.

Джерела: указ президента № 599/2025, Офіс президента

Деталі: Санкції запроваджені проти російського військово-промислового комплексу, спрямованих на виробників БпЛА з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників.

Обмеження застосовані проти 39 фізичних осіб і 55 компаній (43 російські, 10 китайських, дві білоруські). Серед них – ключові розробники ударних і FPV-дронів ("Zala Аеро", "Розумні птахи", КБ "Восток"), постачальники електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів, зокрема "Нейролаб" та "Центр безпілотних систем і технологій".

Також санкції застосовані до десятків російських громадян, пов’язаних з оборонною сферою. Серед них - генеральний директор оборонної компанії "Викор" генеральний директор ОКБ "Восток" Сергій Калуцький, гендиректор ТОВ "НЬЮТОН-ІТМ" Дмитро Аліханов та інші.

До переліку юридичних осіб увійшли російські оборонні підприємства, зокрема:

АТ "Військово-інженерна корпорація";

ТОВ "НПО "Тополь – Безпілотні технології"";

ФДБУ "Російська академія ракетних та артилерійських наук";

ТОВ "КБ "Восток"";

ТОВ "ІТЦ – Ньютон";

ТОВ "Альтєгріті";

ТОВ "Ньютон-ІТМ",

а також китайські та білоруські компанії, що постачають технології подвійного призначення й співпрацюють із російським ВПК.

Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій і транзиту, заборону участі у держзакупівлях і приватизації, припинення угод у сфері безпеки й оборони, обмеження доступу до технологій та інтелектуальної власності.

Обмеження встановлені на 10 років або безстроково. Україна працює з партнерами, щоб реалізувати синхронізацію цих санкцій у світових юрисдикціях.