Украина ввела санкции против компаний России, Китая и Беларуси, которые поставляют технологии для "Шахедов"

Ольга КацимонВоскресенье, 17 августа 2025, 10:34
Украина ввела санкции против компаний России, Китая и Беларуси, которые поставляют технологии для Шахедов
Президент Владимир Зеленский указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых персональных санкциях. Под ограничения попали 39 россиян и 55 российских, белорусских и китайских компаний.

Источники: указ президента № 599/2025, Офис президента

Детали: Санкции введены против российского военно-промышленного комплекса, направлены на производителей БПЛА с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков.

Ограничения применены в отношении 39 физических лиц и 55 компаний (43 российские, 10 китайских, две белорусские). Среди них — ключевые разработчики ударных и FPV-дронов ("Zala Аэро", "Умные птицы", КБ "Восток"), поставщики электроники из Китая и Беларуси, а также центры, разрабатывающие ИИ-решения для дронов, в частности "Нейролаб" и "Центр беспилотных систем и технологий".

Также санкции применены к десяткам российских граждан, связанных с оборонной сферой. Среди них - генеральный директор оборонной компании "Викор", генеральный директор ОКБ "Восток" Сергей Калуцкий, гендиректор ООО "НЬЮТОН-ИТМ" Дмитрий Алиханов и другие.

В перечень юридических лиц вошли российские оборонные предприятия, в частности:

  • АО "Военно-инженерная корпорация";
  • ООО "НПО „Тополь – Беспилотные технологии"";
  • ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук";
  • ООО "КБ „Восток"";
  • ООО "ИТЦ – Ньютон";
  • ООО "Альтегрити";
  • ООО "Ньютон-ИТМ",

а также китайские и белорусские компании, поставляющие технологии двойного назначения и сотрудничающие с российским ВПК.

Санкции предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций и транзита, запрет участия в госзакупках и приватизации, прекращение сделок в сфере безопасности и обороны, ограничения доступа к технологиям и интеллектуальной собственности.

Ограничения установлены на 10 лет либо бессрочно. Украина работает с партнёрами, чтобы реализовать синхронизацию этих санкций в мировых юрисдикциях.

санкцииЗеленскийбеспилотникиШахед
