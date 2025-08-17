Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: майже вдвічі зріс обсяг вантажів, доставлених на передову за допомогою роботів

Роман ПетренкоНеділя, 17 серпня 2025, 10:46
Генштаб: майже вдвічі зріс обсяг вантажів, доставлених на передову за допомогою роботів
ілюстративне фото: armyinform

У липні обсяг вантажів, доставлених на передній край за допомогою роботизованих наземних комплексів, зріс більш ніж на 80% у порівнянні з червнем, відзвітували у Генштабі.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Основне навантаження безпілотних наземних комплексів припадає на виконання логістичних завдань - забезпечення українських воїнів усім необхідним на фронті. Так, у липні обсяг вантажів, доставлених на передній край за допомогою роботизованих наземних комплексів, зріс більш ніж на 80% у порівнянні з червнем.

Реклама:

З урахуванням того, що глибина ударів і кількість ворожих БпЛА постійно зростає, роль логістичних функцій наземних дронів лише посилюється".

Деталі: Також військові запланували створити роти роботизованих наземних комплексів у кожній бойовій бригаді.

Вони виконуватимуть завдання з логістики, вогневого ураження, мінування та евакуації поранених – це дозволить зберегти більше життів.

РЕКЛАМА:

Генштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський нагородив Прокопенка орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня
ЗМІ опублікували вимоги Путіна щодо припинення війни, які він висловив Трампу
WSJ: Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів
Fox News оприлюднив "лист миру" Меланії Трамп до Путіна
Трамп хоче зустрітися з Зеленським і Путіним вже 22 серпня – ЗМІ
У готелі на Алясці знайшли документи з планом зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ
Усі новини...
Генштаб
У суботу на фронті зафіксували до 150 боїв
Росія втратила ще 900 військових у війні проти України – Генштаб
Росіяни найбільше тиснуть на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
Останні новини
11:19
Зеленський нагородив Прокопенка орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня
11:00
Ердоган сподівається, що тристоронній саміт із Зеленським допоможе зупинити війну
10:46
Генштаб: майже вдвічі зріс обсяг вантажів, доставлених на передову за допомогою роботів
10:34
Україна наклала санкції на компанії Росії, Китаю і Білорусі, що постачають технології для "Шахедів"
10:26
Лише одна людина на світі пережила падіння метеорита і вижила: хто вона
10:11
ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
09:49
У Китаї раптова повінь забрала життя 8 туристів, ще 4 зникли безвісти
09:43
Росіяни атакували ракетою та 60 безпілотниками – Повітряні сили
09:30
ЗМІ опублікували вимоги Путіна щодо припинення війни, які він висловив Трампу
09:08
У суботу на фронті зафіксували до 150 боїв
Усі новини...
Реклама:
Реклама: