Генштаб: майже вдвічі зріс обсяг вантажів, доставлених на передову за допомогою роботів

У липні обсяг вантажів, доставлених на передній край за допомогою роботизованих наземних комплексів, зріс більш ніж на 80% у порівнянні з червнем, відзвітували у Генштабі.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Основне навантаження безпілотних наземних комплексів припадає на виконання логістичних завдань - забезпечення українських воїнів усім необхідним на фронті. Так, у липні обсяг вантажів, доставлених на передній край за допомогою роботизованих наземних комплексів, зріс більш ніж на 80% у порівнянні з червнем.

З урахуванням того, що глибина ударів і кількість ворожих БпЛА постійно зростає, роль логістичних функцій наземних дронів лише посилюється".

Деталі: Також військові запланували створити роти роботизованих наземних комплексів у кожній бойовій бригаді.

Вони виконуватимуть завдання з логістики, вогневого ураження, мінування та евакуації поранених – це дозволить зберегти більше життів.