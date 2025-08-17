Генштаб: почти вдвое вырос объем грузов, доставленных на передовую с помощью роботов

В июле объем грузов, доставленных на передовую с помощью роботизированных наземных комплексов, вырос более чем на 80% по сравнению с июнем, сообщили в Генштабе.

Источник: Генштаб

Дословно: "Основная нагрузка беспилотных наземных комплексов приходится на выполнение логистических задач — обеспечение украинских воинов всем необходимым на фронте. Так, в июле объем грузов, доставленных на передовую с помощью роботизированных наземных комплексов, вырос более чем на 80% по сравнению с июнем.

Реклама:

С учетом того, что глубина ударов и количество вражеских БПЛА постоянно растет, роль логистических функций наземных дронов только усиливается".

Детали: Также военные запланировали создать роты роботизированных наземных комплексов в каждой боевой бригаде.

Они будут выполнять задачи по логистике, огневому поражению, минированию и эвакуации раненых – это позволит сохранить больше жизней.