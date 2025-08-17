Усі розділи
Розвідники знищили склад БК росіян у Мелітополі

Роман ПетренкоНеділя, 17 серпня 2025, 11:51
Розвідники знищили склад БК росіян у Мелітополі
16 серпня внаслідок операції ГУР МО України в окупованому Мелітополі Запорізької області знищено склад БК та російських загарбників, яких держава-агресор перекинула на Запорізький фронт.

Джерело: ГУР

Деталі: Вибух пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі.

За даними ГУР, знищено щонайменше шестеро російських загарбників морської піхоти, а також екіпажу БПЛА кадировського батальйону "Восток-Ахмат". Точна кількість втрат невідома.

Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.

На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої.

