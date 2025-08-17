Разведчики уничтожили склад БК россиян в Мелитополе

16 августа в результате операции ГУР МО Украины в оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожен склад БК и российских захватчиков, которых государство-агрессор перебросило на Запорожский фронт.

Источник: ГУР

Детали: Взрыв прогремел в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе.

По данным ГУР, уничтожено по меньшей мере шесть российских захватчиков из числа морской пехоты, а также экипажа БПЛА кадыровского батальона "Восток-Ахмат". Точное количество потерь неизвестно.

В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.

На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи.