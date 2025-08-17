Зеленський летить у Брюссель, де зустрінеться з фон дер Ляєн

Усі розділи
Тетяна Висоцька, Ольга КацімонНеділя, 17 серпня 2025, 12:53
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 17 серпня, прибуде в Брюссель, де проведе зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на Європейську комісію

Деталі: Зеленський та фон дер Ляєн 17 серпня проведуть перемовини в Брюсселі та вийдуть до ЗМІ.

Дослівно зі слів співрозмовника "ЄвроПравди": "Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з президентом Зеленським у неділю, 17 серпня, та проведе спільну прес-конференцію". 

Деталі: За даними "Європейської правди", літак Зеленського вилетів з Польщі біля 12:150 за Києвом та летить до Брюсселя.

Що цьому передувало: 

ЗеленськийБельгія
