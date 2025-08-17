Зеленський летить у Брюссель, де зустрінеться з фон дер Ляєн
Неділя, 17 серпня 2025, 12:53
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 17 серпня, прибуде в Брюссель, де проведе зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на Європейську комісію
Деталі: Зеленський та фон дер Ляєн 17 серпня проведуть перемовини в Брюсселі та вийдуть до ЗМІ.
Реклама:
Дослівно зі слів співрозмовника "ЄвроПравди": "Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з президентом Зеленським у неділю, 17 серпня, та проведе спільну прес-конференцію".
Деталі: За даними "Європейської правди", літак Зеленського вилетів з Польщі біля 12:150 за Києвом та летить до Брюсселя.
Що цьому передувало:
РЕКЛАМА:
- Раніше ЗМІ писали, що європейські лідери хочуть відправити до Вашингтона в понеділок, 18 серпня, на зустріч президентів України та США своїх "важковаговиків" для підтримки Києва. Йдеться про президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
- Після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".