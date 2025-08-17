Зеленский летит в Брюссель, где встретится с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 августа, прибудет в Брюссель, где проведет встречу с президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на Европейскую комиссию

Детали: Зеленский и фон дер Ляйен 17 августа проведут переговоры в Брюсселе и выйдут к СМИ.

Реклама:

Дословно, по словам собеседника "ЕвроПравды": "Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Зеленским в воскресенье, 17 августа, и проведет совместную пресс-конференцию".

Детали: По данным "Европейской правды", самолет Зеленского вылетел из Польши около 12:15 по Киеву и направляется в Брюссель.

Что этому предшествовало:

РЕКЛАМА: