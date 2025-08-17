Зеленский летит в Брюссель, где встретится с фон дер Ляйен
Воскресенье, 17 августа 2025, 12:53
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 августа, прибудет в Брюссель, где проведет встречу с президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на Европейскую комиссию
Детали: Зеленский и фон дер Ляйен 17 августа проведут переговоры в Брюсселе и выйдут к СМИ.
Дословно, по словам собеседника "ЕвроПравды": "Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Зеленским в воскресенье, 17 августа, и проведет совместную пресс-конференцию".
Детали: По данным "Европейской правды", самолет Зеленского вылетел из Польши около 12:15 по Киеву и направляется в Брюссель.
Что этому предшествовало:
- Ранее СМИ писали, что европейские лидеры хотят отправить в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу президентов Украины и США своих "тяжеловесов" для поддержки Киева. Речь идет о президенте Финляндии Александре Стуббе и генеральном секретаре НАТО Марке Рютте.
- После встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".