Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский летит в Брюссель, где встретится с фон дер Ляйен

Татьяна Высоцкая, Ольга КацимонВоскресенье, 17 августа 2025, 12:53
Зеленский летит в Брюссель, где встретится с фон дер Ляйен
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 августа, прибудет в Брюссель, где проведет встречу с президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на Европейскую комиссию

Детали: Зеленский и фон дер Ляйен 17 августа проведут переговоры в Брюсселе и выйдут к СМИ.

Реклама:

Дословно, по словам собеседника "ЕвроПравды": "Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Зеленским в воскресенье, 17 августа, и проведет совместную пресс-конференцию".

Детали: По данным "Европейской правды", самолет Зеленского вылетел из Польши около 12:15 по Киеву и направляется в Брюссель.

Что этому предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Ранее СМИ писали, что европейские лидеры хотят отправить в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу президентов Украины и США своих "тяжеловесов" для поддержки Киева. Речь идет о президенте Финляндии Александре Стуббе и генеральном секретаре НАТО Марке Рютте.
  • После встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

ЗеленскийБельгия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский летит в Брюссель, где встретится с фон дер Ляйен
Зеленский наградил Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени
СМИ опубликовали требования Путина о прекращении войны, которые он высказал Трампу
WSJ: Трамп был уставшим и раздраженным Путиным после переговоров
Fox News обнародовал "письмо мира" Мелании Трамп к Путину
Трамп хочет встретиться с Зеленским и Путиным уже 22 августа – СМИ
Все новости...
Зеленский
Зеленский наградил Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени
Украина ввела санкции против компаний России, Китая и Беларуси, которые поставляют технологии для "Шахедов"
Европейские лидеры поедут в США вместе с Зеленским, чтобы укрепить его позиции – Politico
Последние новости
13:05
От людей до домашних любимцев: специалисты рассказали, способны ли популярные лекарства помочь животным
13:01
колонкаСевгиль Мусаева: Последнее слово в завершении войны – за Украиной
12:53
Зеленский летит в Брюссель, где встретится с фон дер Ляйен
12:44
ВидеоВ Израиле полиция сообщила о 25 задержанных во время протестов
12:40
"Разрушает основу общества": в Ивано-Франковске пытались сорвать открытие пространства для ЛГБТ+ людей
12:39
боксУложился в 2 минуты: Итаума нокаутировал Уайта в первом раунде
12:32
Белый дом назвал "меню обеда" документы, которые нашли в отеле на Аляске
12:10
Нефтяные рынки демонстрируют спад после встречи Трампа и Путина на Аляске
11:51
видеоРазведчики уничтожили склад БК россиян в Мелитополе
11:35
ВидеоРуководитель гуммиссии заявил, что транзитный центр в Павлограде не справляется с потоком эвакуированных
Все новости...
Реклама:
Реклама: