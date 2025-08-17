Залізничний вузол у Воронезькій області Росії атакували дрони ГУР - джерело
17 серпня українська розвідка провела спецоперацію, внаслідок якої було уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області Росії.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в розвідці
Деталі: Атаку здійснили спільно з підрозділами Державної прикордонної служби та іншими складовими Сил оборони України.
За даними співрозмовника у воєнній розвідці, внаслідок удару було порушено залізничне сполучення та зупинено рух потягів через станцію. Це призвело до зриву постачання боєприпасів і особового складу російської окупаційної армії.
У ГУР наголосили, що станція "Ліски" є ключовим залізничним вузлом у системі логістичного забезпечення угруповань військ РФ на тимчасово окупованій території України.
Що цьому передувало:
- У ніч на 17 серпня російські телеграм-канали писали, що безпілотники атакували великий залізничний вузол в російському місті Ліски Воронезької області.