Залізничний вузол у Воронезькій області Росії атакували дрони ГУР - джерело

Ольга Кацімон, Валентина РоманенкоНеділя, 17 серпня 2025, 13:46
Залізничний вузол у Воронезькій області Росії атакували дрони ГУР - джерело
Фото з відкритих джерел

17 серпня українська розвідка провела спецоперацію, внаслідок якої було уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в розвідці

Деталі: Атаку здійснили спільно з підрозділами Державної прикордонної служби та іншими складовими Сил оборони України.

За даними співрозмовника у воєнній розвідці, внаслідок удару було порушено залізничне сполучення та зупинено рух потягів через станцію. Це призвело до зриву постачання боєприпасів і особового складу російської окупаційної армії.

У ГУР наголосили, що станція "Ліски" є ключовим залізничним вузлом у системі логістичного забезпечення угруповань військ РФ на тимчасово окупованій території України.

Що цьому передувало:

