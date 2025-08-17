Железнодорожный узел в Воронежской области России атаковали дроны ГУР – источник
17 августа украинская разведка провела спецоперацию, в результате которой была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области России.
Источник: собеседник "Украинской правды" в разведке
Детали: Атаку осуществили совместно с подразделениями Государственной пограничной службы и другими составляющими Сил обороны Украины.
По данным собеседника в военной разведке, в результате удара было нарушено железнодорожное сообщение и остановлено движение поездов через станцию. Это привело к срыву снабжения боеприпасами и личным составом российской оккупационной армии.
В ГУР подчеркнули, что станция "Лиски" является ключевым железнодорожным узлом в системе логистического обеспечения группировок войск РФ на временно оккупированной территории Украины.
Что этому предшествовало:
- В ночь на 17 августа российские телеграм-каналы писали, что беспилотники атаковали крупный железнодорожный узел в российском городе Лиски Воронежской области.