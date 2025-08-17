Усі розділи
Путін розповів Лукашенку про розмову з Трампом

Роман ПетренкоНеділя, 17 серпня 2025, 14:37
Путін розповів Лукашенку про розмову з Трампом
Фото president.gov.by

Вранці 17 серпня глава Кремля Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку, щоб розповісти про саміт на Алясці з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Повідомляється, що обговорили ситуацію в регіоні з урахуванням переговорів, що відбулися на Алясці.

Також порушувалися й інші питання "двосторонніх білорусько-російських відносин".

Дослівно: "Російський лідер детально поінформував білоруського колегу про результати минулого Саміту Росія – США".

