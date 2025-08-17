Путин рассказал Лукашенко о разговоре с Трампом
Воскресенье, 17 августа 2025, 14:37
Утром 17 августа глава Кремля Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, чтобы расказать о саммите на Аляске с президентом США Дональдом Трампом.
Источник: пресс-служба Лукашенко
Детали: Сообщается, что обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске.
Также затрагивались и другие вопросы "двусторонних белорусско-российских отношений".
Дословно: "Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего Саммита Россия – США".