Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин рассказал Лукашенко о разговоре с Трампом

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 августа 2025, 14:37
Путин рассказал Лукашенко о разговоре с Трампом
Фото president.gov.by

Утром 17 августа глава Кремля Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, чтобы расказать о саммите на Аляске с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Сообщается, что обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске.

Реклама:

Также затрагивались и другие вопросы "двусторонних белорусско-российских отношений".

Дословно: "Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего Саммита Россия – США".

ПутинЛукашенкоТрампдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский встретился с фон дер Ляйен в Брюсселе
Мерц и фон дер Ляйен едут с Зеленским к Трампу
Зеленский наградил Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени
СМИ опубликовали требования Путина о прекращении войны, которые он высказал Трампу
WSJ: Трамп был уставшим и раздраженным Путиным после переговоров
Fox News обнародовал "письмо мира" Мелании Трамп к Путину
Все новости...
Путин
Белый дом назвал "меню обеда" документы, которые нашли в отеле на Аляске
СМИ опубликовали требования Путина о прекращении войны, которые он высказал Трампу
WSJ: Трамп был уставшим и раздраженным Путиным после переговоров
Последние новости
16:24
Очередные медали Всемирных игр помогли Украине выиграть медальный зачет в пауэрлифтинге
16:17
Гарантия безопасности, которую обсудили Трамп и Путин, должна работать как статья 5 НАТО – Зеленский
16:10
Зеленский: Переговоры могут начаться с нынешней линии соприкосновения
15:56
Российскому генералу ампутировали руку и ногу после атаки ВСУ по Курщине
15:46
Глава МИД Германии: Мирное урегулирование требует четких гарантий безопасности для Украины
15:32
СМИ: Путин называл Китай одним из возможных гарантов безопасности
15:24
У КАИ завершился прием документов на пост президента: кто среди претендентов
15:23
футбол"Кудривка" обыграла "Полтаву" в противостоянии дебютантов УПЛ
15:15
Зеленский встретился с фон дер Ляйен в Брюсселе
15:10
Премьер Британии присоединится к встрече евролидеров с Зеленским и Трампом
Все новости...
Реклама:
Реклама: