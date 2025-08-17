All Sections
Putin briefs self-proclaimed Belarusian president on talks with Trump

Roman PetrenkoSunday, 17 August 2025, 14:37
Alexander Lukashenko and Vladimir Putin. Photo: president.gov.by

Kremlin ruler Vladimir Putin called self-proclaimed Belarusian president Alexander Lukashenko on the morning of 17 August to brief him on the Alaska summit with US President Donald Trump.

Source: Lukashenko’s press service on Telegram

Details: Putin and Lukashenko are reported to have discussed the regional situation in light of the talks held in Alaska. 

Other issues of "bilateral Belarusian-Russian relations" were also raised.

Quote: "The Russian leader has given the Belarusian counterpart a detailed briefing on the results of the recent Russia-US summit."

