Putin briefs self-proclaimed Belarusian president on talks with Trump
Sunday, 17 August 2025, 14:37
Kremlin ruler Vladimir Putin called self-proclaimed Belarusian president Alexander Lukashenko on the morning of 17 August to brief him on the Alaska summit with US President Donald Trump.
Source: Lukashenko’s press service on Telegram
Details: Putin and Lukashenko are reported to have discussed the regional situation in light of the talks held in Alaska.
Other issues of "bilateral Belarusian-Russian relations" were also raised.
Quote: "The Russian leader has given the Belarusian counterpart a detailed briefing on the results of the recent Russia-US summit."
