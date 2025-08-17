Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн в Брюсселі
Неділя, 17 серпня 2025, 15:15
Президент Володимир Зеленський у неділю прибув до Європейської комісії, де його зустріла президентка Урсула фон дер Ляєн.
Деталі: Згідно з кадрами офіційної трансляції, фон дер Ляєн зустріла Зеленського, після чого лідери потисли руки та зробили офіційні фото.
Зеленський та фон дер Ляєн проведуть перемовини, після чого вийдуть до ЗМІ.
Після цього, о 16:00 за Києвом, фон дер Ляєн та Зеленський разом візьмуть участь у засіданні "коаліції рішучих" за відеозв’язком.
Що цьому передувало:
- Як стало відомо у неділю, 17 серпня, Урсула фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня.
- До зустрічі у Білому домі приєднаються також кілька європейських лідерів, серед них – прем'єр-Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб.
- На переговорах буде присутній генсек НАТО Марк Рютте
- Переговори у Вашингтоні відбудуться за підсумками саміту лідерів США та Росії 15 серпня щодо завершення війни в Україні.