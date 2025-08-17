Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн в Брюсселі

Президент Володимир Зеленський у неділю прибув до Європейської комісії, де його зустріла президентка Урсула фон дер Ляєн.

Деталі: Згідно з кадрами офіційної трансляції, фон дер Ляєн зустріла Зеленського, після чого лідери потисли руки та зробили офіційні фото.

Зеленський та фон дер Ляєн проведуть перемовини, після чого вийдуть до ЗМІ.

Після цього, о 16:00 за Києвом, фон дер Ляєн та Зеленський разом візьмуть участь у засіданні "коаліції рішучих" за відеозв’язком.

Що цьому передувало:

