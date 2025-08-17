Зеленский встретился с фон дер Ляйен в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Европейскую комиссию, где его встретила президент Урсула фон дер Ляйен.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Согласно кадрам официальной трансляции, фон дер Ляйен встретила Зеленского, после чего лидеры пожали руки и сделали официальные фото.

Реклама:

Зеленский и фон дер Ляйен проведут переговоры, после чего выйдут к СМИ.

После этого, в 16:00 по Киеву, фон дер Ляйен и Зеленский вместе примут участие в заседании "коалиции решительных" по видеосвязи.

Что этому предшевствало:

РЕКЛАМА: