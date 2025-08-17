ЗМІ: Путін називав Китай одним із можливих гарантів безпеки
Лідер Кремля Володимир Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.
Джерело: Axios з посиланням на джерела, "Європейська правда"
Деталі: За словами джерела, Путін справді заявив, що готовий обговорити питання гарантій безпеки для України.
"Але він назвав Китай одним із можливих гарантів, що, ймовірно, означає, що він виступить проти створення сил безпеки, до складу яких увійдуть війська держав НАТО", – зауважує видання.
Україна та її європейські союзники обговорюють ідею створення "коаліції рішучих", яка б підтримала Україну, щоб запобігти майбутньому вторгненню Росії.
За словами неназваного українського посадовця, Україна була сповнена надії через те, що Трамп підтримав ідею гарантій безпеки для України в телефонній розмові після саміту з Путіним.