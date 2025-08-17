СМИ: Путин называл Китай одним из возможных гарантов безопасности

Лидер России Владимир Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа не был против гарантий безопасности для Украины и называл Китай одним из государств, которое могло бы предоставить такие гарантии.

Источник: Axios со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: По словам источника, Путин действительно заявил, что готов обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины.

"Но он назвал Китай одним из возможных гарантов, что, вероятно, означает, что он выступит против создания сил безопасности, в состав которых войдут войска государств НАТО", – отмечает издание.

Украина и ее европейские союзники обсуждают идею создания "коалиции решительных", которая поддержала бы Украину, чтобы предотвратить будущее вторжение России.

По словам неназванного украинского чиновника, Украина была полна надежды из-за того, что Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины в телефонном разговоре после саммита с Путиным.