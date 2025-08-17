Усі розділи
Російському генералу ампутували руку та ногу після атаки ЗСУ по Курщині

Роман ПетренкоНеділя, 17 серпня 2025, 15:56
Російському генералу ампутували руку та ногу після атаки ЗСУ по Курщині
фото: ГУР

У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка у Курській області РФ, один з генералів отримав серйозні поранення.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними розвідки, заступник командувача угруповання військ "Північ" ЗС РФ генерал-лейтенант Еседулла Абачев зазнав серйозних поранень.

ГУР пише, що літаком пораненого доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві, де ампутували руку та ногу.

Курська область втрати у війнівійна
