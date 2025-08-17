Российскому генералу ампутировали руку и ногу после атаки ВСУ по Курщине

В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск – Хомутовка в Курской области РФ, один из генералов получил серьезные ранения.

Источник: ГУР

Детали: По данным разведки, заместитель командующего группировкой войск "север" ВС РФ генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил серьезные ранения.

ГУР пишет, что самолетом раненого доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве, где ампутировали руку и ногу.