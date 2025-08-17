Трамп анонсував "великий прогрес" щодо Росії
Президент США Дональд Трамп пообіцяв "великий прогрес" стосовно Росії.
Джерело: коротке повідомлення Трампа у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда"
Пряма мова: "Великий прогрес стосовно Росії. Стежте за новинами".
Нагадаємо: 18 серпня у Білому домі пройде зустріч за участю президента Трампа, президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів.
Ця зустріч відбудеться за підсумками саміту Трампа і господаря Кремля Володимира Путіна на Алясці.
Очікується, що на перемовинах буде іти мова про гарантії безпеки для України та ймовірні територіальні поступки.
Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".