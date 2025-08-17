Трамп анонсував "великий прогрес" щодо Росії

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "великий прогрес" стосовно Росії.

Джерело: коротке повідомлення Трампа у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Великий прогрес стосовно Росії. Стежте за новинами".

Реклама:

Нагадаємо: 18 серпня у Білому домі пройде зустріч за участю президента Трампа, президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів.

Ця зустріч відбудеться за підсумками саміту Трампа і господаря Кремля Володимира Путіна на Алясці.

Очікується, що на перемовинах буде іти мова про гарантії безпеки для України та ймовірні територіальні поступки.

РЕКЛАМА:

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".