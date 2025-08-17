Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в отношении России.

Источник: короткое сообщение Трампа в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями".

Реклама:

Напомним: 18 августа в Белом доме пройдет встреча с участием президента Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.

Эта встреча состоится по итогам саммита Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина на Аляске.

Ожидается, что на переговорах будет речь о гарантиях безопасности для Украины и вероятных территориальных уступках.

РЕКЛАМА:

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".