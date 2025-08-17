Усі розділи
Трамп перепостив допис про те, що Україна має віддати Росії частину територій

Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 18:34
Трамп перепостив допис про те, що Україна має віддати Росії частину територій
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп перепостив допис про те, що Україна має бути готова віддати Росії частину території, інакше згодом муситиме втратити ще більше.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

 

Деталі: Трамп зробив репост допису іншої користувачки соцмережі.

Дослівно: "Україна повинна бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вона втрачатиме!".

Що передувало: Раніше в неділю держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну щодо територіальних поступок Росії в рамках потенційної мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

Передісторія:

  • Дональд Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
  • За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Зеленський відхилив цю вимогу.
  • Агентство Reuters у неділю опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці під час зустрічі із Трампом.
  • 18 серпня у Білому домі пройде зустріч за участю президента Трампа, президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів.

