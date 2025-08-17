Трамп перепостив допис про те, що Україна має віддати Росії частину територій

Президент США Дональд Трамп перепостив допис про те, що Україна має бути готова віддати Росії частину території, інакше згодом муситиме втратити ще більше.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп зробив репост допису іншої користувачки соцмережі.

Дослівно: "Україна повинна бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вона втрачатиме!".

Що передувало: Раніше в неділю держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну щодо територіальних поступок Росії в рамках потенційної мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

Передісторія: