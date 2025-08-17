Трамп перепостил сообщение о том, что Украина должна отдать России часть территорий

Президент США Дональд Трамп перепостил сообщение о том, что Украина должна быть готова отдать России часть территории, иначе впоследствии ей придется потерять еще больше.

Источник: Трамп в своей социальной сети Truth Social

Детали: Трамп сделал репост сообщения другой пользовательницы соцсети.

Дословно: "Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земли она будет терять!".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину в отношении территориальных уступок России в рамках потенциального мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что переговоры с РФ о завершении войны должны проходить в соответствии с нынешней линией соприкосновения и готов обсуждать территориальные вопросы только с правителем РФ Владимиром Путиным во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

Предыстория: