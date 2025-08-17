Все разделы
Трамп перепостил сообщение о том, что Украина должна отдать России часть территорий

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 августа 2025, 18:34
Трамп перепостил сообщение о том, что Украина должна отдать России часть территорий
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп перепостил сообщение о том, что Украина должна быть готова отдать России часть территории, иначе впоследствии ей придется потерять еще больше.

Источник: Трамп в своей социальной сети Truth Social

 

Детали: Трамп сделал репост сообщения другой пользовательницы соцсети.

Дословно: "Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земли она будет терять!".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину в отношении территориальных уступок России в рамках потенциального мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что переговоры с РФ о завершении войны должны проходить в соответствии с нынешней линией соприкосновения и готов обсуждать территориальные вопросы только с правителем РФ Владимиром Путиным во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

Предыстория:

  • Дональд Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
  • По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Зеленский отверг эти требования.
  • В воскресенье агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны, которые Путин выдвинул на Аляске во время встречи с Трампом.
  • 18 августа в Белом доме пройдет встреча с участием президента Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.

ТрамппереговорыРосcия
