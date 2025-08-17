Bild: Трамп спершу зустрінеться лише з Зеленським, європейські лідери долучаться пізніше

Зеленський і Трамп у лютому 2025 року, фото Getty Images

За даними німецького видання Bild, у понеділок президент США Дональд Трамп спершу проведе особисту зустріч лише з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом до них приєднаються європейські лідери і генсек НАТО.

Джерело: Bild із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як стверджується, спочатку Трамп прийме тільки Зеленського. Лише потім до них приєднаються очільники держав та урядів європейських країн і генсек НАТО та президентка Єврокомісії. Планується робочий обід і кількагодинна дискусія в розширеному колі.

Очікується, що у зустрічі в Вашингтоні в понеділок візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Приводом для візиту є можливе укладення мирної угоди з РФ після саміту Трампа і правителя РФ Володимира Путіна на Алясці.

Останній візит Зеленського до Білого дому в лютому закінчився скандалом, а президент США тоді тимчасово призупинив військову допомогу Україні.