Bild: Трамп сначала встретится только с Зеленским, европейские лидеры присоединятся позже

Зеленский и Трамп в феврале 2025 года, фото Getty Images

По данным немецкого издания Bild, в понедельник президент США Дональд Трамп сначала проведет личную встречу только с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем к ним присоединятся европейские лидеры и генсек НАТО.

Источник: Bild со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как утверждается, сначала Трамп примет только Зеленского. Только потом к ним присоединятся главы государств и правительств европейских стран, генсек НАТО и президент Еврокомиссии. Планируется рабочий обед и несколькочасовая дискуссия в расширенном кругу.

Реклама:

Ожидается, что во встрече в Вашингтоне в понедельник примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Поводом для визита является возможное заключение мирного соглашения с РФ после саммита Трампа и правителя РФ Владимира Путина на Аляске.

Последний визит Зеленского в Белый дом в феврале закончился скандалом, а президент США тогда временно приостановил военную помощь Украине.